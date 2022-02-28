Berat Kandili tarihi 2022: Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

Berat Kandili tarihi 2022: Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2022 Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte kandil günleri de yakından takip ediliyor.

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili 3 Şubat'ta, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili de 27 Şubat'ta idrak edildi.

Akabinde gözler üç aylar içinde idrak edilecek üçüncü kandil olan ve Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne çevrildi.

Berat Kandili'nin bu sene hangi gün kutlanacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler takvimi ile belli oldu.

Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şaban ayının 15. gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, ibadet ve dualarla idrak edilecek.

Peki, 2022 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Berat Kandili tarihi...

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek.

Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 Perşembe gününe denk geliyor.

BERAT NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Berat, Arapça ''berâe-berâet'' kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da ''Berae'' kökünden 25 kelime bulunmakta olup bunlardan sadece iki tanesi ''Beraet'' şeklinde geçmektedir.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.

Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde ''şabanın ortasındaki gece'', ''mübarek gece'', ''rahmet gecesi'' ve ''sak (belge) gecesi'' manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.