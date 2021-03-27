Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Ramazan ayının müjdecisi, günahlardan kurtuluşa vesile bir gece olan Berat Gecesi, yurt genelinde idrak edildi.

SOSYAL MESAFELİ KANDİL GECESİ

Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.

SULTANAHMET'TE KANDİL PROGRAMI

Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

Berat Kandili yurt genelinde idrak edildi-Foto Galeri

Berat Kandili yurt genelinde idrak edildi-Video

GÜNAHLARDAN ARINMA FIRSATI

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Adıyaman, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da Berat Kandili dolayısıyla koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

BERAT KANDİLİ

Müslümanlar, bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)





Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.