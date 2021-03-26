Berat Kandili’nde hangi dualar okunur? Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler

Mübarek Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili için geri sayım başladı. Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili’nde hangi dualar okunur? sorusuna yanıt arıyor.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyenler, Berat Kandili'nde okunacak dua ve surelerle ilgili araştırmalar yapıyor.

Müslümanlar, bir Berat gecesine daha sağlıklı ve huzurlu şekilde erişmiş olmanın sevincini yaşarken 'Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?' sorusuna yanıt arıyor.

İslam dininde en önemli günlerden biri olan Berat Kandili'nde, inanışa göre insanlar temize çıkar ve günahlarından arınır.

Peki, Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler..

BERAT KANDİLİNDE HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

İslam dünyası için oldukça önemli olan Berat Kandili'nde okunacak sureler şu şekildedir:

İstiğfar

Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

Fatiha-i Şerife

Ayet'ül-Kürsi

Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

İhlas-ı Şerif

Felak Sûresi

Nâs Sûresi

"Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUA

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın.

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz.

Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: ''Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.'' (er-Ra’d, 39)

İlâhî! En büyük tecellin ile 'Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen' (ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!"