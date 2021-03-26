Berat Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri

Berat Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri

Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili için geri sayım başladı. Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyenler, Berat Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? sorusuna yanıt arıyor.

Yüce Allah'tan mağfiret ve rahmet dilenecek en özel gecelerden biri olan Berat Kandili'nde ibadet etmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ile ilgili araştırmalarına başladı.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in toplu olarak indiği gece olarak da bilinen Berat Kandili gecesinde, eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek.

27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek olan bu mübarek günü, bol bol ibadet ederek geçirmek isteyenler, Berat Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirleri araştırıyor.

Peki, Berat Kandili'nde hangi zikirler ve tebihler çekilir? İşte çekilecek tesbihler ve zikirler..

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

Bin adet Estağfirullah

El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?

Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir: