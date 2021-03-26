Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Mübarek Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili için geri sayım başladı. Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? sorusunu gündeme taşıdı.

İslam aleminin dört gözle beklediği Berat Kandili için geri sayım başladı. Ramazan ayının müjdeleyicisi kabul edilen Berat Kandili, Diyanet dini günler takvimine göre, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, “Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?” sorularına yanıt arıyor.

Peki, Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte Diyanet bilgisine göre Berat Kandili orucu niyeti..

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.'' (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Recep ve Şaban aylarında ise, Hz. Peygamberin (s.a.v) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu nedenle, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet 2021 takvimine göre, Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlayıp akşam ezanıyla son bulacak.

Berat Kandili'nde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade edilmektedir:

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" der.

DİYANET BİLGİSİNE GÖRE BERAT KANDİLİ ORUCU NİYETİ

Berat Kandili'nde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekmektedir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilmektedir.

'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.