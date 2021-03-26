Berat ne demek, anlamı nedir? Berat Kandili'nde ne oldu?

Berat ne demek, anlamı nedir? Berat Kandili'nde ne oldu?

Berat Kandili'ni idrak eden müslüman alemi, kelime anlamı olarak berat ne demek araştırıyor. Peki Berat ne demek, anlamı nedir?

Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili, 27 Mart gecesi idrak ediliyor.

İbadetlerini yerine getiren müminler, kandile dair bilgileri araştırıyor. Ramazanın habercisi olan Berat Kandili'nin önemi ve anlamı araştırılırken, Berat ne demek merak konusu oldu.

Peki Berat ne demek, anlamı nedir? İşte detaylar..

BERAT NE DEMEK? BERAT KELİME ANLAMI..

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veyayükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

"RAHMET VE AF GECESİ"

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi”denilmiştir.

Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”,“mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:



"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."