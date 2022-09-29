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    Berberler ve kuaförler hangi gün kapalı? Berberler pazar açık mı kapalı mı?

    Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik kararın uygulama tarihini 1 Ocak 2023 olarak değiştirildi.
    • 29.09.2022 - 12:44
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    Berberler ve kuaförler hangi gün kapalı? Berberler pazar açık mı kapalı mı?

    Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Ocak 2023'e ertelendiğini duyurdu.

    Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, ülke genelinde bulunan bütün kuaför,berber ve güzellik salonlarının çalışma günleriyle ilgili yeni bir karar aldı.

    Alınan bu karara göre kuaförler, berberler ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak.

    Berberler ve kuaförler hangi gün kapalı? Berberler pazar açık mı kapalı mı? #1

    İşletmeler hangi gün kapalı olacak?

    Berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi günler kapalı olacağı illere göre değişkenlik gösterebilecek.Karar valiler tarafından belirlenecek.

    Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayacak ve her grup için farklı bir izin günü belirlenebilecek..

     


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