Bereket duası nedir, nasıl okunur? Bereket duası okunuşu, anlamı ve fazileti

Allah katında makbul görünen, gücüne ve hikmetine inanılan dualardan biri de bereket duasıdır. Peki bereket duası nasıl okunur? İşte Hz. Peygamber'in de okuduğu bereket duası...

Ashab-ı kirâmın güzel bir âdetleri var idi ki her meyvenin turfandasını(İlk hasat) gördükleri zaman o turfandayı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirirlerdi. Hz. Peygamber'de o meyvelere güzelce dua okur ve çocuklara ikram ederdi.

Hz. Peygamber(s.a.v)'in bereket duası

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de meyveyi alır ve şöyle dua ederlerdi.

“Ey Rabbimiz! Bizim meyvelerimize bereket ihsan eyle! Yâ Rabbi! Bizim Şehrimize bereket ihsan eyle! Yâ Rabbi! Bizim sâ’lerimize, müdlerimize bereket ihsan eyle! Ey Rabbimiz! Tahkik İbrâhim Peygamber senin kulun, dostun, peygamberindir. Ben dahî tahkik senin kulun ve senin peygamberinim. İbrâhim peygamber sana Mekke için duâ etti. Ben de sana Medîne için duâ ederim. İbrâhim peygamberin Mekke için sana duâ ettiği gibi ve İbrâhim peygamberin Mekke için duâ ettiğinin bir mislini de ihsan buyurman için duâ ederim.” (Mevâhib, 2 / 23)

Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o turfanda meyveyi mübarek eline alıp zikrolunan duâlardan sonra gördüğü çocukların en küçüğünü çağırıp ona verir idi.

Bereket için bir de halk arasında bilinen ve Ashab-ı Kehf'in isimlerinin zikredildiği karınca duası vardır. İşte karınca duasının okunuşu ve anlamı.

Karınca duası nedir, nasıl okunur ?

Kıtlık, borç, maddi sıkıntı gibi durumlardan kurtulmak isteyen insanlar, kâinatın yaratıcısı ve mülkün sahibi olan Allah’tan bolluk ve bereket isterler. Niyazlarını da Karınca (Bereket) duasını okuyarak dile getirirler. Dünyevi maddi sıkıntılardan, borçtan kurtulmak ve refaha ermek isteyenler peygamber, melek, kutsal kitap ve Ashabı Kehf isimleri yüzü suyu hürmetine Allah’a yakarırlar.

Duaya “karınca” adının verilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hz. Süleyman zamanında kuraklık yaşanmaktadır. Hz. Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına giderken, bir karıncanın Allah’a yakardığını ve dua ettiğini duyar. Karıncanın duasının kabul görmesi, yağmur yağması sonucu bu dua dilden dile dolaşır.

Karınca duasının, sahih hadis kitaplarında yer almamasına rağmen içeriğinde dine aykırı hiçbir unsur bulunmuyor.

Karınca duası arapça okunuşu:

Okunuşu:

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr."

Karınca duası Türkçe anlamı:

"Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)"