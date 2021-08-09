Bereket ve faziletin günü: Muharrem ayının 10. günü ne zaman?

Bereket ve faziletin günü: Muharrem ayının 10. günü ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü başladı. Aşure günü olarak da bilinen 10. günü ne zaman sorusu merak konusu oldu. İşte Muharrem ayının 10. günü tarihi...

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından sonra en kıymetli ay olarak bilinmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini takvime göre, bu sene muharrem ayının başlayacağı tarih 9 Ağustos olarak açıklandı.

8 Eylül'de sonra erecek olan Muharrem ayının en bereketli günü olan 10'uncu günü ne zaman hangi güne denk geliyor merak ediliyor.

Aşure tatlısının pişirildiği özel gün, heyecanla bekleniyor. Peki muharrem ayı 10. günü ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor? İşte tarihi...

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 9 Ağustos Cuma günü başlayıp, 8 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

10. günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2021

Muharrem ayının 1. günü bu sene 9 Ağustos'ta başladı. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.