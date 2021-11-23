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    Bereket ve nazar için: Tuz, elma sirkesi, limon karışımı

    Limon, tuz ve sirke karışımı bereketi artırırken, kötü enerjiye ve nazara iyi geliyor. Bu karışımı yapmak isteyenler ise detaylarını araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 19:42
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    Bereket ve nazar için: Tuz, elma sirkesi, limon karışımı

    Negatif enerji ve nazar hem insan vücudunda hem de bulunduğunuz ortamda olumsuz sonuçlar doğurabilir.

    Bu kötü enerjiden uzaklaşmak ve daha rahat bir ortamda yaşamınızı sürdürmeniz gerekiyor.

    Bu kötü enerjileri yaşadığınız ortamdan uzaklaştırmak için deneyebileceğiniz birkaç yöntem var.

    Eğer yakınınızda negatif enerji olduğunu düşünüyor ve bu enerjinin sizi etkilediğine eminseniz tuz, sirke ve limon üçlüsünü deneyebilirsiniz.

    Tuz, elma sirkesi ve limon üçlüsü sayesinde hem evinizde hem de vücudunuzda bulunan kötü enerjilerden 21 gün içerisinde kurtulmanız mümkün.

    TUZ, ELMA SİRKESİ VE LİMON KARIŞIMI

    Tuz, elma sirkesi ve limon karışımını yaparak, kötü enerjilerden uzaklaşabilirsiniz.

    Bu karışımı yapmak için; bir su bardağının için su, bir çay kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı tuz koyun.

    Bu karışımı karıştırmadan yattığınız odada, yatağın altına koyun. Karışımı yatağın altına koyarken, "Üzerimizdeki tüm ağırlıkların, olumsuzlukların dağılmasına, bu bardakta toplanmasına niyet ediyorum" sözlerini söyleyin ve istediğiniz bir şeyi dileyin.

    Bereket ve nazar için: Tuz, elma sirkesi, limon karışımı #1

    21 GÜN BOYUNCA YAPILMASI GEREKİYOR

    Bu karışımı ertesi sabah dökmeniz ve yeniden aynı karışımı yapıp, yatağın altına koymanız gerekiyor.

    21 gün boyunca aynı şekilde tekrarlamanız ancak süre bitene kadar aynı odada yatmanız gerekli.

    Yaptığınız bu karışımı dökerken, "Tüm yollarımın açılmasını niyet ediyorum" diyebilirsiniz.

    Suyun üzerinde baloncuklar görüyorsanız, evinizde negatif enerji olduğu anlamına gelir.

    Aynı zamanda adaçayı ya da birkaç defne yaprağı yakıp, evinizde dolaştırırsanız enerjinin yükseldiğini hissedeceksiniz. Adaçayı evinizi kötü enerjiden venazardan arındırmanın en etkili yollarından birisidir.

    Bereket ve nazar için: Tuz, elma sirkesi, limon karışımı #2

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