Bereketin simgesi: Muharrem ayına özel aşure tarifi

Muharrem ayına girilmesiyle birlikte evlerde bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure tarifi gündemdeki yerini aldı. İşte içini dilediğiniz meyvelerle süsleyebileceğiniz şahane aşure tarifi...

İslam alemi açısından oldukça önem arz eden zaman dilimlerinden biri olan Muharrem ayı, bugün itibarıyla başladı. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure tarifi de gündemdeki yerini aldı.

Hicri takvime göre, Muharrem ayının 10. günü İslam dini için önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. 10. günle birlikte evlerde bereketin ve dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen aşureler hazırlanıyor ve komşulara dağıtılıyor.

Bu yıl Muharrem ayının 10. günü 18 Ağustos'a denk geliyor. Ancak aşure gününü beklemek istemeyenler şimdiden aşure tarifi araştırmalarına başladı.

Aşurenin ilk püf noktası buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatmak, ertesi gün de her birini ayrı ayrı tencerelerde haşlamaktır. Kuru meyveleri ayrı ayrı haşlamak da bir diğer önemli püf noktasını oluşturuyor.

Kuru incir, kuru kayısı, hurma, sarı üzüm, siyah üzüm, çiğ badem ve portakalı da ayrı ayrı olmak üzere sırayla haşlamayı unutmayın.

Aşurenin güzel bir renge sahip olması için dikkat etmeniz gereken nokta ise haşlanan çiğ bademlerin kabuklarını soymaktır. Ayrıca portakalın aşureye acı bir tat vermemesi için de haşlama suyunu en az üç kez değiştirmek gerekiyor.

Püf noktaları uyguladığınız takdirde uğraştırıcı gibi görünen aşureyi aslında ustası gibi yapmanın mümkün olduğunu göreceksiniz.

İşte içini dilediğiniz meyvelerle süsleyebileceğiniz, berrak renkli ve şekeri tam kıvamında aşure tarifi...

AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı dövme buğday

2 su bardağı kuru fasulye

3 su bardağı nohut

Yarım çay bardağı kalın bulgur

Yarım çay bardağı pirinç

4 su bardağı şeker

1 su bardağı kara üzüm

1 su bardağı sarı üzüm

1,5 su bardağı kuru incir

10 adet hurma

1,5 su bardağı kuru kayısı

1 su bardağı Antep fıstık içi

1,5 su bardağı çiğ badem

1 adet soyulmuş portakal kabuğu

1 su bardağı ılık süt

2 paket vanilya

Süsleme için:

1 su bardağı fındık

Yarım çay bardağı çam fıstığı

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1 adet nar

Tarçın

Toz Antep fıstığı

AŞURE NASIL YAPILIR?