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- Bereketin simgesi: Muharrem ayına özel aşure tarifi
Bereketin simgesi: Muharrem ayına özel aşure tarifi
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 17:24
İslam alemi açısından oldukça önem arz eden zaman dilimlerinden biri olan Muharrem ayı, bugün itibarıyla başladı. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure tarifi de gündemdeki yerini aldı.
Hicri takvime göre, Muharrem ayının 10. günü İslam dini için önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. 10. günle birlikte evlerde bereketin ve dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen aşureler hazırlanıyor ve komşulara dağıtılıyor.
Bu yıl Muharrem ayının 10. günü 18 Ağustos'a denk geliyor. Ancak aşure gününü beklemek istemeyenler şimdiden aşure tarifi araştırmalarına başladı.
Aşurenin ilk püf noktası buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatmak, ertesi gün de her birini ayrı ayrı tencerelerde haşlamaktır. Kuru meyveleri ayrı ayrı haşlamak da bir diğer önemli püf noktasını oluşturuyor.
Kuru incir, kuru kayısı, hurma, sarı üzüm, siyah üzüm, çiğ badem ve portakalı da ayrı ayrı olmak üzere sırayla haşlamayı unutmayın.
Aşurenin güzel bir renge sahip olması için dikkat etmeniz gereken nokta ise haşlanan çiğ bademlerin kabuklarını soymaktır. Ayrıca portakalın aşureye acı bir tat vermemesi için de haşlama suyunu en az üç kez değiştirmek gerekiyor.
Püf noktaları uyguladığınız takdirde uğraştırıcı gibi görünen aşureyi aslında ustası gibi yapmanın mümkün olduğunu göreceksiniz.
İşte içini dilediğiniz meyvelerle süsleyebileceğiniz, berrak renkli ve şekeri tam kıvamında aşure tarifi...
AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 4 su bardağı dövme buğday
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 3 su bardağı nohut
- Yarım çay bardağı kalın bulgur
- Yarım çay bardağı pirinç
- 4 su bardağı şeker
- 1 su bardağı kara üzüm
- 1 su bardağı sarı üzüm
- 1,5 su bardağı kuru incir
- 10 adet hurma
- 1,5 su bardağı kuru kayısı
- 1 su bardağı Antep fıstık içi
- 1,5 su bardağı çiğ badem
- 1 adet soyulmuş portakal kabuğu
- 1 su bardağı ılık süt
- 2 paket vanilya
Süsleme için:
- 1 su bardağı fındık
- Yarım çay bardağı çam fıstığı
- Yarım çay bardağı kuş üzümü
- 1 adet nar
- Tarçın
- Toz Antep fıstığı
AŞURE NASIL YAPILIR?
- Geceden buğdaylara üzerini geçecek kadar su ekleyin. 15 dakika kadar kaynatın ve güzelce şişmesi için sabaha kadar suyun içinde bekletin. Aynı gece, aynı işlemi nohut ve kuru fasulyelere de uygulayın.
- Ertesi gün buğdayları aşure tenceresine alın. Üzerine pirinci, bulguru, nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Daha sonra tencereye baklagillerin üzerini geçecek kadar su ilave edin ve yarım saat kadar pişmeye bırakın.
- Diğer yanda küp küp doğradığınız kuru incir, kuru kayısı, hurma, sarı üzüm, siyah üzüm, çiğ badem ve portakalı sırayla ayrı ayrı haşlayın. Bu malzemelerin birbirinden ayrı şekilde haşlanması önemlidir.
- Pişen aşureye ılık sütü ilave ettikten sonra vanilyayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Son olarak damak tadınıza uygun oranda şeker ekleyip aşureyi yaklaşık 10 dakika daha karıştırarak pişirin ve kıvamını aldığında altını kapatın. Lezzeti açısından şekerin en son eklenmesi önemli.
- Kaselere böldüğünüz aşurenin üzerine zevkinize göre önceden kavrulmuş fındık, tarçın, Antep fıstığı, kuş üzümü, çam fıstığı ve narı da ekleyip servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.