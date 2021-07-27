Paylaş Benimle programına katılan Berfin Özek, yaşadıkları ile izleyenleri duygulandırdı. Berfin'i izleyenler kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Berfin Özek kimdir?

TV8'de yayınlanan ve Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programının son konuğu Berfin Özek oldu.

2 yıl önce erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit atılan Berfin Özek'in hayat hikayesi, herkesi duygulandırdı.

Özek yaşadıklarını anlatırken, "Yüzü yanan kız" diye hitap edilmesini istemediğini belirtti.

Berfin Özek'in yaşadığı olayı anlatmasının ardından, "Berfin Özek kimdir?" sorusu gündeme geldi.İşte Berfin Özek'in biyografisi...

BERFİN ÖZEK KİMDİR?

21 yaşında olan ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili eski sevgilisi Ozan Çeltik tutuklanmıştı. 7 Ocak'ta görülen duruşmada sanık, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.Mahkeme çıkışında açıklama yapan Berfin Özek, verilen cezanın çektiği acıların karşılığı olmadığını söyledi.

Sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyen Özek, "Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Berfin'in hikayesi herkesi ağlattı! Berfin Özek kimdir? Paylaş Benimle Berfin Özek'in biyografisi VİDEO