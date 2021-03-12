BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) nedir? Kimler BES’e dahil olabilir, avantajları nelerdir?

Ekonomik Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yaşından küçük gençlerin de BES'e dahil edileceğini söyledi. Peki, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 18 yaşından küçük gençlerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bunun üzerine vatandaşlar, BES nedir, ne işe yarar, kimler dahil olabilir? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir? Kimler BES’e dahil olabilir? İşte, BES hakkında bilmeniz gerekenler..

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

Bireysel emeklilik sistemi (BES), kişinin çalışma hayatı dönemindeki hayat standartlarının emeklilikte de devam edebilmesi için bugünden düzenli birikim yapmasına olanak sağlayan ve devlet katkısıyla desteklenen güvenli ve kazançlı bir emeklilik sistemidir.

2003 yılında yürürlüğe giren BES, o zamandan bu yana milyonlarca katılımcıya ulaşmıştır. Kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, onun tamamlayıcısı olarak düşünülebilir.

BES'E KİMLER DAHİL OLABİLİR?

Bireysel emeklilik sistemine dahil olmak için aktif olarak çalışma ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olma şartı bulunmamaktadır.

BES’e 18 yaş üstü, fiili ehliyete sahip olan herkes dahil olabillmketedir. 18 yaş sınırının kaldırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemine ne kadar erken dahil olunursa, emeklilik dönemindeki birikimler de o kadar yüksek olmaktadır. Kişi, aile fertleri için de bireysel emeklilik sözleşmesi yaparak onların geleceği için birikim yapabilmektedir.

BES'İN AVANTAJLARI NELERDİR?

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin Ocak 2021 verilerine göre bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerindeki tekil katılımcı sayısı 13 milyon kişiyi aşmış durumdadır.

Bireysel emekliliğin başlıca avantajları şu şekildedir:

Çalışanları tasarruf yapmaya yönlendiren BES, bu konuda katılımcılarına yardımcı olmaktadır. Yapılan birikim miktarının %254'ünde, devlet katkısı bulunmaktadır. Yani tasarrufta bulunulan para, artı değer kazanmasa bile yatırımcı %25 kar etmektedir.

BES'te fon ve şirket değiştirme hakkı bulunmaktadır. Hiçbir ücret ödemeksizin farklı bir BES şirketine geçilebilmekte ve piyasaların durumlarına göre fon değişiklikleri yapılabilmektedir.

Yapılan ödemelerin miktarları bütçe dahilinde belirlenmektedir. Ancak bütçe daralması söz konusu olduğunda, primleri düşürülebilmektedir.

Bütçenin yeterli olmadığı durumlarda, BES ödemelerini dondurma hakkı bulunmaktadır. Bu dondurma hakkı, belirli sürelerle yapılmaktadır. BES ödemeleri dondurulsa bile birikimler değer kazanmaya devam etmektedir.

BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır.