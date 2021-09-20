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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Taraftarlar ise "Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.