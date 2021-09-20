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- Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Taraftarlar ise "Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 14:55
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne istediği skorla başlayamadı ancak Süper Lig'deki başarısı devam ediyor.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri Süper Lig'de yeniden şampiyon olmak için mücadele verirken, bu hafta ise Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor ise Samet Aybaba'nın ardından puanlar alıp, ligde rahat bir nefes almak istiyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele için futbolseverler sabırsızlıkla beklerken, maç zamanı ve saatine dair bilgiler araştırılmaya başlandı.
Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
BEŞİKTAŞ- ADANA SPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
- 1. Kategori 330TL
- 2. Kategori 300TL
- 3. Kategori 260TL
- 4. Kategori 250TL
- 5. Kategori 215TL
- 6. Kategori 195TL
- 7. Kategori 140TL
- 8. Kategori 130TL
- VIP 100: 850TL
- VIP 101 – 126: 750TL
- 1903 A-E: 950TL
- 1903 B-D: 1050TL
- 1903 C: 1100TL