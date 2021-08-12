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- Beşiktaş-Çaykur Rizespor bilet fiyatları ne kadar? Özlem bitiyor, taraftarların stat yolculuğu başlıyor!
Beşiktaş-Çaykur Rizespor bilet fiyatları ne kadar? Özlem bitiyor, taraftarların stat yolculuğu başlıyor!
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk maçında yarın Rizespor'u ağırlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında statlara seyirci alınacak. Maçın bilet fiyatları ise açıklandı. Peki, bilet fiyatları ne kadar?
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 15:11
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yarın başlıyor, açılışı geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş yapacak.
Siyah-beyazlı ekip yeni transferleri ile Rizespor karşısında galibiyet arayacak.
Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, taraftarları ile olan özlemini yarın bitiriyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında statlara seyirci alınacak. Yarın oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor bilet fiyatları ise açıklandı.
Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor bilet fiyatları ne kadar?
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ta maç biletleri satışa çıktı.
İŞTE BİLET FİYATLARI
- 1. Kategori 330TL
- 2. Kategori 300TL
- 3. Kategori 260TL
- 4. Kategori 250TL
- 5. Kategori 215TL
- 6. Kategori 195TL
- 7. Kategori 140TL
- 8. Kategori 130TL
- VIP 100 : 850TL
- VIP 101 – 126 : 750TL
- 1903 A-E : 950TL
- 1903 B-D : 1050TL
- 1903 C : 1100TL