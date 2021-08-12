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Beşiktaş-Çaykur Rizespor bilet fiyatları ne kadar? Özlem bitiyor, taraftarların stat yolculuğu başlıyor!

Beşiktaş-Çaykur Rizespor bilet fiyatları ne kadar? Özlem bitiyor, taraftarların stat yolculuğu başlıyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk maçında yarın Rizespor'u ağırlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında statlara seyirci alınacak. Maçın bilet fiyatları ise açıklandı. Peki, bilet fiyatları ne kadar?