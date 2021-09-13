Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Dortmund bilet fiyatları

Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Dortmund bilet fiyatları

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatı

Süper Lig'de fırtınalar estiren ve 4 maçta gol yemeyerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve kuraya 4. torbadan katılan Siyah-Beyazlı takım, Hollanda temsilcisi Ajax, Alman temsilcisi Borussia Dortmund ve Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşmişti.

Siyah-Beyazlı takım, C Grubu ilk maçında kendi sahasında Alman devi Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ilk maçını güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-Beyazlı takıma gönül verenler ise sakatlıkları nedeniyle Alex Teixeira ve Vida'nın forma giyemeyeceği Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Peki Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı bilet fiyatları...

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND BİLET FİYATLARI

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri, öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü satışa sunuldu.

Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bilet satışıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 100: 1.250 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D: 1.500 lira

1903 C: 1.600 lira

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.