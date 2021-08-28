Beşiktaş-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-Karagümrük muhtemel 11’leri

Beşiktaş-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-Karagümrük muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK-Karagümrük maçı muhtemel 11'leri…

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor. Geride kalan iki haftada iki galibiyet elde eden takımlar Altay, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Konyaspor oldu.

5 takımın kayıpsız ilerlediği ligde Beşiktaş ise ikinci maçında berabere kalmıştı. Gaziantep deplasmanındaki beraberlik sonrası altıncı sıraya yerleşen siyah beyazlı takım, bu hafta geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Karagümrük ile mücadele edecek.

Futbolseverler, haftanın en dikkat çeken mücadeleleri arasında gösterilen Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının tarihi, yayın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

Peki Beşiktaş-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK-Karagümrük maçı muhtemel 11'leri…

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig üçüncü hafta müsabakası, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

BJK-KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N’Koudou, Kenan.

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa.