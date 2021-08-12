Beşiktaş taraftarından büyük tepki! Beşiktaş taraftarı Bülent Yıldırım'ı neden istemiyor?

Süper Lig sezonunun başlamasıyla beraber, yorumcular televizyon kanallarında yerini almaya başladı. Bu yorumculardan birisi ise Bülent Yıldırım olacak. Peki, Beşiktaşlılar Yıldırım'ı neden istemiyor?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başlaması ile birlikte, televizyon kanallarında yorumculuk yapacak isimler belli oldu.

Sezon boyunca televizyon kanallarında maç yorumu yapacak isimlerden birisi ise eski hakem Bülent Yıldırım oldu.

Yıldırım yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya hazırlanıyor ancak durum Beşiktaş taraftarı tarafından hoş karşılanmadı.

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Beşiktaşlılar, Bülent Yıldırım'ı istemediklerini dile getirdi.

Peki, Beşiktaş taraftarı Bülent Yıldırım'ı neden istemiyor?

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BÜLENT YILDIRIM'I NEDEN İSTEMİYOR?

Eski Süper Lig hakemlerinden Bülent Yıldırım'ın, yayıncı kuruluşun tanıtımlarında yer alması tepki çekti.

Beşiktaş'ın tribün gruplarından Çarşı tepkisini dile getirdi. Çarşı, "Deniz Çoban'a tepki gösterdik diye mi Bülent Yıldırım" diyerek yayıncı kuruluşa sitem etti.

Bülent Yıldırım'ın maçlarda Beşiktaş için verdiği kararlar nedeniyle tepki aldığı ve istenmediği belirtildi.

Tepki gösterenlerden birisi ise Kaya Çilingiroğlu oldu. Çilingiroğlu yaptığı paylaşımda, "Okan Koç, 'Bülent Yıldırım nasıl sokağa çıkacak' demişti. Adam yayıncı kuruluşa çıkıyor! Okan koç ise çıkacak kanal bulamıyor! Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar!" dedi.