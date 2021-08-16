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    • Beşiktaş Token çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Coin ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar olacak?

    Beşiktaş Token çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Coin ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar olacak?

    9 Ağustos'ta Fenerbahçe Token'ın satışa sunulmasının ardından Beşiktaş taraftarları gözlerini Beşiktaş Token'a çevirdi. Peki Beşiktaş Token çıktı mı, çıkacak mı? Beşiktaş Coin ön satış ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 20:24
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    Beşiktaş Token çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Coin ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar olacak?

    Galatasaray Token'ın, piyasaya sürülmesinin ardından dünya devi pek çok takımın kripto parasını geride bırakmıştı.

    Ardından Paribu ile el sıkışan Fenerbahçe, 9 Ağustos'ta Fenerbahçe Token'ı piyasaya sürdü.

    Fenerbahçe Token'ın satışa sunulmasının ardından gözler bu kez siyah beyazlı kulübe çevrildi. Beşiktaş Token'ın çıkacağı iddiaları Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

    Özellikle binlerce kullanıcı, sosyal medyada konuyla ilgili yorumlar yaparken, ''Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar olacak?'' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başladı.

    Beşiktaş'ın da Token çıkaracağı iddiaları güçlenirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Peki Beşiktaş Token çıktı mı, çıkacak mı? Beşiktaş Coin ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar…

    GÖZLER BEŞİKTAŞ'A ÇEVRİLDİ

    Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Juventus, Barcelona, Manchester City'nin Token çıkarmasının ardından Türkiye kulüpleri de harekete geçmişti.

    Socios ile anlaşan Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Paribu ile anlaşarak Token çıkardı. Fenerbahçe Token'ın ön satışa sunulması ile birlikte dakikalar içerisinde tükenirken, Paribu'da da ağırlık yaşanmıştı.

    Fenerbahçe'nin ardından gözler bu kez Beşiktaş'a çevrildi.

    Sosyal medyada konu ile ilgili binlerce kişiden yorumlar gelirken, Beşiktaş Token'ın kısa süre içerisinde satışa sunulacağı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin, rakipleri gibi Token (coin) çıkarılması yönünde görüşmeler yaptığı iddia edildi.

    Beşiktaş Token çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Coin ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar olacak? #1

    BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

    İddiaların ardından binlerce kişi Beşiktaş Token (coin) ile ilgili araştırma yaparken siyah beyazlı kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Beşiktaş Token çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Coin ön satış ne zaman, fiyatı ne kadar olacak? #2

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