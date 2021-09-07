Beşiktaş transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, bu sene transfer dönemine damga vurdu. Sarı-kırmızlı ekip, gidenlerden çok gelenler ile konuşuluyor. Beşiktaş, birbirinden kaliteli oyuncuları ile gündeme geliyor.

Sergen Yalçın döneminde rüzgar gibi esen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

Bu sene bazı sıkıntılar olmasına rağmen Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan sarı-kırmızlı camia, transfer konusunda ise oldukça hızlı davrandı.

Peş peşe transferleri açıklayan Beşiktaş, yeni sezon bomba gibi bir giriş yaptı.

Önemli isimleri kadrosuna dahil eden kara kartalın bu sene hedefi ise kupayı yeniden kaldırmak olurken, taraftalar kimlerin gidip, kimlerin takıma geldiğini merak ediyor.

Peki, Beşiktaş'ta kimler gitti, kimler geldi?

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER GİTTİ, KİMLER GELDİ?

Beşiktaş'ta giden isimler şu şekilde;

Dorukhan Toköz Beşiktaş -Trabzonspor

Bonservis: Bedelsiz

Beşiktaş'ta gelen isimler şu şekilde;

Miralem Pjanic Barcelona - Beşiktaş

Bonservis: Kiralık

Francisco Montero Atletico Madrid - Beşiktaş

Bonservis: 750 bin euro

Michy Batshuayi Chelsea - Beşiktaş

Bonservis: 1 yıl kiralık (Kiralama bedeli: 150 bin euro)

Umut Meraş Le Havre - Beşiktaş

Bonservis: 1.5 milyon euro

Rachid Ghezzal Leicester City - Beşiktaş

Bonservis: 3 milyon euro

Can Bozdoğan Schalke 04 - Beşiktaş

Bonservis: Kiralama bedeli: 350 bin euro

Alex Teixeira Jiangsu - Beşiktaş

Bonservis: Bedelsiz

Valentin Rosier Sporting Lizbon - Beşiktaş

Bonservis: Açıklanmadı

Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf - Beşiktaş

Bonservis: Bedelsiz

Mehmet Topal Başakşehir - Beşiktaş

Bonservis: Bedelsiz