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- Beşiktaş transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?
Beşiktaş transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, bu sene transfer dönemine damga vurdu. Sarı-kırmızlı ekip, gidenlerden çok gelenler ile konuşuluyor. Beşiktaş, birbirinden kaliteli oyuncuları ile gündeme geliyor.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 17:38
Sergen Yalçın döneminde rüzgar gibi esen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.
Bu sene bazı sıkıntılar olmasına rağmen Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan sarı-kırmızlı camia, transfer konusunda ise oldukça hızlı davrandı.
Peş peşe transferleri açıklayan Beşiktaş, yeni sezon bomba gibi bir giriş yaptı.
Önemli isimleri kadrosuna dahil eden kara kartalın bu sene hedefi ise kupayı yeniden kaldırmak olurken, taraftalar kimlerin gidip, kimlerin takıma geldiğini merak ediyor.
Peki, Beşiktaş'ta kimler gitti, kimler geldi?
BEŞİKTAŞ'TA KİMLER GİTTİ, KİMLER GELDİ?
Beşiktaş'ta giden isimler şu şekilde;
- Dorukhan Toköz Beşiktaş -Trabzonspor
- Bonservis: Bedelsiz
Beşiktaş'ta gelen isimler şu şekilde;
- Miralem Pjanic Barcelona - Beşiktaş
- Bonservis: Kiralık
- Francisco Montero Atletico Madrid - Beşiktaş
- Bonservis: 750 bin euro
- Michy Batshuayi Chelsea - Beşiktaş
- Bonservis: 1 yıl kiralık (Kiralama bedeli: 150 bin euro)
- Umut Meraş Le Havre - Beşiktaş
- Bonservis: 1.5 milyon euro
- Rachid Ghezzal Leicester City - Beşiktaş
- Bonservis: 3 milyon euro
- Can Bozdoğan Schalke 04 - Beşiktaş
- Bonservis: Kiralama bedeli: 350 bin euro
- Alex Teixeira Jiangsu - Beşiktaş
- Bonservis: Bedelsiz
- Valentin Rosier Sporting Lizbon - Beşiktaş
- Bonservis: Açıklanmadı
- Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf - Beşiktaş
- Bonservis: Bedelsiz
- Mehmet Topal Başakşehir - Beşiktaş
- Bonservis: Bedelsiz
- Salih Uçan Alanyaspor - Beşiktaş
- Bonservis: Bedelsiz