Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Beşiktaş'ın, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları tanıtıldı. Tanıtımın ardından Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları merak konusu oldu. Peki Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon formalarını İstanbul boğazında gerçekleşen lansmanda #BeşiktaşSensin sloganıyla tanıttı.

Siyah-beyazlıların 2021-2022 sezonunda hem iç saha hem deplasman maçlarında kullanılacak alternatif taraftar forması da dikkat çekti.

''ÖNCE BEŞİKTAŞ VARDI'' sloganının yazılı olduğu şerit bulunan üçüncü forma yani taraftar forması, siyah beyazlılar tarafından ilgi gördü.

Tanıtımın ardından Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları merak konusu oldu. Peki Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar? İşte Beşiktaş 2021-2022 sezonu Beşiktaş formaları ve satış fiyatı hakkında detaylı bilgiler....

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR?

Beşiktaş JK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş’ın yetişkin formaları 359 TL, genç formaları 269 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 349TL'lik fiyat ile satışa sunuldu.

Beşiktaş Futbol Takımının 2021-2022 sezonu formaları, 14 Temmuz Kartal Yuvası mağazaları, Kartal Yuvası internet adreslerinden satın alınabilecek.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalar;