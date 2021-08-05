Beşiktaş yıldızını bekliyor: Alex Teixeira ne zaman İstanbul'a geliyor?

Beşiktaşlı taraftarların beklediği Alex Teixeira transferi mutlu sonla bitti. Yıldız isim İstanbul'a gelecek. Bunun akabinde, "Alex Teixeira ne zaman İstanbul'a geliyor?" sorusu gündeme taşındı.

Beşiktaş yeni sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayacak. Geçen yılın şampiyonu siyah-beyazlı ekip, Alex Teixeira transferini bitirdi.

Beşiktaş, Alex Teixeira için uzun süre uğraş verdi ve kadrosuna katmayı başardı.

Emre Kocadağ ve Josef de Souza'nın ikna ettiği Teixeira, İstanbul'a gelmek için gün sayıyor.

Bu gelişmelerin akabinde Beşiktaş taraftarları, Alex Teixeira ne zaman İstanbul'a geliyor? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Alex Teixeira ne zaman İstanbul'a geliyor? İşte son detaylar..

ALEX TEİXEİRA NE ZAMAN İSTANBUL'A GELİYOR?

Alex Teixeira, menajerinin yaptığı açıklamaya göre pazartesi günü İstabul'da olacak.

Beşiktaş'a imza atması beklenirken, Dubai'ye giderek yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Alex Teixeira'ya, Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon 300 bin euro garanti ücret vereceği, ayrıca imza parası karşılığında da 900 bin euro ödeme yapılacağı ifade edildi.