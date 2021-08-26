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Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? BJK Şampiyonlar Ligi 2021 rakipleri

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? BJK Şampiyonlar Ligi 2021 rakipleri

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi 2021'de temsil eden Beşiktaş için rakip takımlar kura çekiminin ardından belli oldu. Siyah beyazlı taraftarlar "Bjk rakipleri belli mi, hangi takımlar oldu?" merak ediyor.