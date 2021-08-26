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- Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 16:23
Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçlarının sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek isteyen Beşiktaş, kurada çıkacak rakiplerini beklemeye başladı.
Siyah-beyazlı ekibin kura çekimini izlemek isteyen futbolseverler ise "Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 26 Ağustos 2021 Perşembe yani bugün saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul'da, Haliç kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Kura çekiminin ardından grup maçları ise 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR
- 1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
- 2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, B.Dortmund
- 3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
- 4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff