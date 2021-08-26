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Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları sona erdi, Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor.