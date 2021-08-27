Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Bunun üzerine gözler, Lig'deki grup maçlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunun grup kura çekimleri tamamlandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Temsilcimiz, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı takıma gönül verenler, Lig'deki grup maçlarının başlayacağı tarih hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

2021-2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin eski futbolcuları Branislav Ivanovic ile Michael Essien tarafından gerçekleştirilen kura sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Manchester City (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa), Leipzig (Almanya), Club Brugge (Belçika)

B Grubu: Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Porto (Portekiz), Milan (İtalya)

C Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda), Beşiktaş

D Grubu: Inter (İtalya), Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sheriff (Moldova)

E Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Benfica (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna)

F Grubu: Villarreal (İspanya), Manchester United (İngiltere), Atalanta (İtalya), Young Boys (İsviçre)

G Grubu: Lille (Fransa), Sevilla (İspanya), Salzburg (Avusturya), Wolfsburg (Almanya)

H Grubu: Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Zenit (Rusya), Malmö (İsveç)

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lig'de grup maçları 14-15 Eylül'de başlayacak ve 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: