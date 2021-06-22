Beşiktaş'ta deprem: Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden?

Beşiktaş'ta deprem: Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden?

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta göreve devam etmeyeceğini açıkladı. Bu flaş gelişmenin ardından siyah beyazlılar, Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? sorusunu gündeme taşıdı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi yaşanıyor.

Rıdvan Dilmen, başarılı teknik adamın Beşiktaş'ta göreve devam etmeyeceğini açıklarken, siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

Beşiktaş yönetimi ile anlaşamadığı ve yolları ayıracağı konuşulan Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim uyuma Sergen'i getir." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden? Sergen Yalçın Beşiktaş'la sözleşme yenileyecek mi? İşte detaylar...

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILDI?

Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü Sergen Yalçın ile henüz anlaşma sağlayamadı. Dün Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 5.5 saatlik toplantıda Yalçın'ın durumu netleşmeyince ünlü teknik direktörden flaş bir karar geldi.

Rıdvan Dilmen gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Beşiktaş'ı çifte şampiyonluğa ulaştıran ancak yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığını belirtti.

Başarılı teknik adamın; şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

“Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Sergen Yalçın ile yönetim arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma çıkmaması ve iki kupalı teknik adamın, yönetimle yola devam etmeme kararı alması, Beşiktaş taraftarlarında şok etkisi yarattı.

Taraftarların heyecanla ve endişeyle takip ettiği görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine camianın bazı önde gelen isimlerinin devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki yeni sözleşme görüşmelerine bugün de devam etmesi ve kesin bir sonuca varılması bekleniyor.