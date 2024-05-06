Besim Dellaloğlu: Nerelisin diye soran biri taşralıdır Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, tanışmalarda "nerelisin" sorusunun "Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi" anlamına eş olduğunu iddia etti.

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ensonhaber.com

Birçok aidiyeti ve inancı barındıran ülkemizde toplumun büyük bir kesimi, farklılıklarına rağmen yüzyıllardır birbirleriyle uyum içinde yaşıyor.

Ancak içinden çıktığı topluma yabancılaşan bazı entelektüel, akademisyen şahsiyetler, günlük yaşamdaki doğal davranışların üzerinden bile ayrıştırıcı çıkarımlarda bulunabiliyor.

Bu garip yorumlardan biri de sosyolog Prof. Dr. Besim Dellaloğlu'na ait.

"Nerelisin sorusunu taşralılar sorar"

Dellaloğlu'na göre "nerelisin" sorusu, aslında muhatabının aidiyetini öğrenme amaçlı.

Ancak bu direkt sorulamadığından kişilerin tanıştıkları insanlara böyle bir soru yönelttiklerini savunuyor:

Ortalama bir Türk'ün tanıştığındaki ilk sorusu nerelisin sorusudur. Bu taşralılık işaretidir. Sorbonne mezunu, Boğaziçi mezunu bunu sormaz. Nerelisin sorusuyla aslında Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi anlamaya çalışılıyor. Direkt Alevi misin diyemez.

Basit bir tanışma sorusunu bile anlayamayan profesör

Genelde hemen herkesin tanışma faslında sorduğu ya da muhatap olduğu sorulardan biri olan "nerelisin" sorusunu böylesine ayrıştırıcı, kategorize edici bir anlayışla yorumlaması, Dellaloğlu'nun bir sosyolog olarak, içinden çıktığı toplumu tam anlayamamış olduğunu gösteriyor.

