Beslenme çantası için 10 atıştırmalık tarif

Okula dönüş heyecanını yaşarken kolayca hazırlayabileceğiniz, çocuğunuzu mutlu edecek lezzetli ve besleyici atıştırmalık tarifleri sizler için hazırladık…

Yazın hemen hemen herkesin hemfikir olduğu bir yönü varsa, o da çabuk geçmesidir. Siz farkına bile varmadan, kumsalda ya da arka bahçede uzanarak geçirilen haftalar bitti ve öğretim yılı yeniden başladı. Bazıları çocuklar için atıştırmalık yiyeceklerin kolay olduğunu düşünse de sağlıklı, dengeli ve lezzetli seçenekler bulmak şaşırtıcı derecede zor olabilir. Ve bu, çocuğunuzun gıda alerjisi veya intoleransı varsa ne kadar zor olabileceğini hesaba katmaz.

İster tuzlu, ister tatlı ister tuzlu bir şeyler havasında olsunlar, burada herkesin tercihlerine uygun tarifler var. Sandviç hazırlayabileceğiniz pamuk ekmek tarifinden, sağlıklı yulaflı bar tarifine kadar çocuğunuza hitap edebilecek tarifleri bir araya getirdik. İşte, o tariflerden bazıları;

MÜCVER MUFFİN

Mücver Muffin Tarifi VİDEO

Çocuğunuza sebze yedirebilmenin en eğlenceli tarifini mutfaklarınıza getiriyoruz. Hem sağlıklı hem de lezzetli bu mücveri, mevsim sebzelerine göre ya da çocuğunuzun damak zevkine göre şekillendirebilirsiniz. (Tarif için tıklayınız)

PAZILI AÇIK BÖREK

Pazılı Açık Börek Tarifi VİDEO

Börek dediysek öyle hazır yufkadan değil. Hamurunu kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifte, görüntüsüyle çocuğunuza pizza yiyormuş hissi yaratabilirsiniz. (Tarif için tıklayınız)

LİMONLU KEK

Limonlu Kek Tarifi VİDEO

Çocuğunuz yemek yemekten pek hoşlanmıyor, öyle kolay kolay ağzına lokma koymuyor olabilir. Ama beslenme çantasını açınca göreceği şöyle yumuşacık ve minnoş bir keke asla hayır diyemez, bizden söylemesi. (Tarif için tıklayınız)

TAVUK FÜMELİ SANDVİÇ

Tavuk Fümeli Sandviç Tarifi VİDEO

Bir sürü doyurucu öneri sunduk ama "Etsiz de olmaz ki, tüm gün okulda çocuğum" derseniz hemen en pratik ve lezizinden bir sandviç tarifi verebiliriz. (Tarif için tıklayınız)

YULAFLI ATOM BAR

Yulaflı Atom Bar Tarifi VİDEO

Sadece öğle yemeğini değil en kısa ders arasını bile düşünmek lazım. Koşarak gidip abur cubur almasındansa severek yiyeceği nefis bir atıştırmalık yapmak, bir güzel beslenme çantasına yerleştirmek gerek o zaman. (Tarif için tıklayınız)

HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE

Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi VİDEO

Tuzluları bir kenara bırakıp biraz da okul bahçesinde koşturmaktan yorulacak çocuğunuza enerji verecek tatlılara söz verelim. Şekliyle cezbetmeye kararlı bu kurabiye ile sadece onu değil tüm sınıf arkadaşlarını mutlu edelim mümkünse. (Tarif için tıklayınız)

MUZLU CEVİZLİ MUFFİN

Muzlu Cevizli Muffin Tarifi VİDEO

Muffin tarifleri arasında en besleyici olabilecek tarifi sizlerle buluşturuyoruz. Muzun eşsiz tadının çıtır cevizle birleşimi çocuklarınızın favorisi olacak. (Tarif için tıklayınız)

ZEYTİNLİ AÇMA

Zeytinli Açma Tarifi VİDEO

Okul yaşamı boyunca simit kadar çok rağbet gören başka bir şey varsa o da şüphesiz ki açma. Dışarıdan almaktansa evde misler gibi yapıp gönül rahatlığıyla koyun beslenme çantasına. (Tarif için tıklayınız)

PAMUK EKMEK

Pamuk Ekmek Tarifi VİDEO

Yumuşacık pamuk ekmeklerini çocuğunuzun beslenme çantasına gönül rahatlığıyla yerleştirebilirsiniz. İster sandviç yapın, ister başka yiyeceklerin yanına koyun. O ekmek bitmeden eve gelinmeyecek… (Tarif için tıklayınız)

ÇİKOLATALI COOKİE

Çikolatalı Cookie Tarifi VİDEO

Çocuğunuza öğlen atıştırmalıklarında tatlı sürprizler yapmak istiyorsanız, bu tarifi mutlaka deneyin. Ağızda eriyen çikolata parçalarıyla ders için daha fazla enerjiye sahip olabilir. (Tarif için tıklayınız)