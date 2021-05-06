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    Besleyici ve lezzetli: Tavuklu enginar

    Tam da mevsimindeyken enginarı farklı çeşitleriyle iftar sofralarında sizlerle buluşturmaya devam ediyor ve besleyici özelliğini başka malzemelerle artıyoruz.
    • Özel İçerik
    • 06.05.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 15:05
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    Besleyici ve lezzetli: Tavuklu enginar

    Yetiştiriciliği yüzyıllar boyunca süren şifalı bitkilerin en önemlilerinden biri olan enginar, en çok karaciğere yaptığı detoks etkisiyle bilinse de faydaları saymakla bitmiyor. Biz de buradan yola çıktık ve sezonun en taze enginarlarını mutfaklarınıza taşıdık. Zeytinyağlı soğuk olarak yemeğe alıştığınız enginar yemeklerini unutun; tavuklu ve ekşili aromasıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakacak şifalı bu yemeğe sofralarınızda yer açın.

    Tavuklu Enginar Tarifi VİDEO

    TAVUKLU ENGİNAR TARİFİ

    Malzemeler

    - 1 adet soğan

    - 1 adet havuç

    - 6 yemek kaşığı zeytinyağı

    - 6 adet enginar

    - 3 adet doğranmış tavuk but

    - 3 yemek kaşığı limon suyu

    - 1 su bardağı enginar suyu (sebzenin içinde durduğu su)

    - 1 su bardağı su

    - 100 gr haşlanmış nohut

    - 1 tatlı kaşığı deniz tuzu

    - ½ tatlı kaşığı karabiber

    Üzeri için;

    - 3 dal dereotu

    Besleyici ve lezzetli: Tavuklu enginar #1

    Yapılışı

    Zeytinyağını tencereye alın ve doğranmış soğanları soteleyin. Ardından tavuk parçalarını ekleyin. Havuçları doğrayın ve tencereye alın. 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine suyu ilave edip havuçlar hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

    Dörde ayırdığınız enginarları ilave edin ve üzerine limon suyunu, enginar suyunu, baharatlarını ekleyin. Enginarlar yumuşayınca haşlanmış nohutu da tencereye alın ve 2-3 dakika daha pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine doğranmış dereotu serpip servis edebilirsiniz.

    Afiyet olsun...

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