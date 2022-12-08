Besmele neden çekilir? (Bismillah) Besmelenin anlamı ve faziletleri!

Besmele neden çekilir? (Bismillah) Besmelenin anlamı ve faziletleri!

Günlük yaşantımızda dilimizden eksik etmememiz gereken besmelenin faziletleri, Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte besmelenin anlamı ve faziletleri…

Besmele, her hayırlı işin başlangıcıdır ve günlük yaşantımızda Allah’ı anmak, işlerimize O’nun ismiyle başlamak için kullandığımız sözdür.

Ebû Hüreyre (r.a) rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.” (HM8697 İbn Hanbel, II, 360.)

Bu sebeple ne olursa olsun yapacağımız işe besmele ile başlamak, hem bereketli hem de anlamlıdır.

Uhrevi ya da dünyevi olarak yaptığımız anlamlı ve önemli işlerin öncesinde besmele çekerek Allah’ı anmalıyız. Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başında besmele yazmaktadır.

Anlamı ise “Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla” olan besmelenin faziletlerini sizler için derledik.

Besmelenin faziletleri

Allah (c.c)'un birbirinden güzel 99 ismi arasından özellikle 'Rahman' ve 'Rahim' isimlerinin besmelede geçmiş olması son derece anlamlıdır. Dilinde besmele zikri olan bir kimse Allah (c.c)'un yüce rahmet ve merhametini dileyerek, tüm söz ve davranışlarında Allah'ın yardımını istemektedir.

“Bir vartaya düştüğün vakit: «Rahman, Rahîm Allah adıyla. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.» demeye devam et. Zira Cenâb -ı Allah bunların hürmetine belâ ve musibetlerin nicelerini def eder.” (Suyûtî, el-Camius-Sağir, no: 896)

Hangi durumlarda besmele çekilir?

1- Eve girmeden önce kişi besmele çekerek, şeytanın o eve girmesini engelleyebilir.

2- Sevgili Peygamber Efendimiz geceleri yatağına yatmadan önce “Allâhümme bismike ahyâ ve bismike emût ” (Allah'ım! Senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm. ) buyurur; uykudan uyandığında da “Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhi'n-nüşûr.” (Canlarımızı aldıktan sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun; diriltmek yalnız ona mahsustur.) buyururdu. (M6887 Müslim, Zikir, 59.)

3- Cenazeyi kabre koyarken besmele çekmek güzel bir davranıştır.

4- Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV); camiye girip-çıkarken, abdest alırken, namazda sure okurken, yatağına yatarken- kalkarken, kurban keserken ki gibi daha birçok geniş kullanımda besmele çektiği bilinmektedir.