Betonarme Havuz Hizmeti Nedir? Çilek Havuz Açıkladı

Çelik ve beton malzemelerin bir arada kullanıldığı betonarme, havuz yapımında sıklıkla kullanılıyor. Uzun süreli ve sorunsuz kullanım sunan betonarme havuzlar, dayanıklı yapıları sayesinde kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarıyor. Betonarme havuz yapımı sırasında uzman ekipler tarafından hazırlanan proje doğrultusunda inşa süreci başlatılıyor. Su kaçırma, çatlama ve yıpranma gibi havuz kalitesini düşüren durumların yaşanmadığı betonarme havuzlar, belirli gün aralıkları ile tamamlanmaktadır. Malzemenin kalitesi havuzun kullanım ömrünü büyük ölçüde etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Tesisatın kurulum aşamasında sızıntı yaşanmasını engelleyen kaplama özenli işçilik ile hazırlandığında verimli sonuçlar almanıza yardımcı oluyor. Sızıntı kontrollerinin uzman bir ekip tarafından belirli aralıklarla yapılması da kaplama yapılmadan önce tamamlanması gereken işlemlerden biri olarak sayılıyor. Betonarme havuz yapımında öncelikle havuzun yapılacağı alanın ölçümü ve hafriyatı tamamlanıyor. Hafriyatı yapılmış betonarme havuz için hazırlanan dış kalıp, ince işçilik ile uygulanıyor. Havuzun dış kalıbı dökülerek malzemenin tamamen kuruması bekleniyor.

Havuz Yapımında Projelendirme Aşaması

Havuz yapımı kullanım amacı ve ihtiyaçların belirlenmesi üzerine projelendirilen bir süreci kapsıyor. Projelendirme aşamasının alanında uzman ekipler tarafından tamamlanması havuzun kalitesi ve kullanışlı yapısı üzerinde büyük etki gösteriyor. Hazırlık sürecinin önemli bir bölümünü kapsayan projelendirme aşamasında havuzun türü, özellikleri, kullanım amacı gibi özel nitelikler önceden belirlenmelidir. Hem inşa sürecinin hızlı tamamlanması hem de uygun fiyatlarla projeyi bitirmek için projelendirmenin titizlikle hazırlanması hayati önem taşıyor.

Betonarme havuz projeleri öncelikle inşa alanının belirlenmesi ile başlıyor. İç ve dış mekân olmak üzere temel iki farklı alana yapılan havuzların projeleri şunlara göre hazırlanıyor:

-Kullanım amacı için öncelikle boyut çalışması tamamlanıyor. Havuzun en, boy ve derinlik ölçülerinin ideal oranda tamamlanması için alanda fizibilite çalışması yapılıyor.





-Havuz rengi çevrenin diğer özelliklerine ve kullanıcının kişisel zevklerine göre proje aşamasında belirleniyor.





havuz



-Kaliteli, uzun ömürlü ve kullanışlı biriçin malzeme seçimi oldukça önemlidir. Projede hangi kalitede ve özellikte malzeme kullanılacağı önceden belirleniyor.

-Yerleşik havuz yapımı için kare, dikdörtgen, yuvarlak gibi farklı şekil çalışmaları yapılıyor.



