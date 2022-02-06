Her mevsim ayrı güzellikler sunan Ilgaz, kış mevsiminde de adeta büyüledi.

Ilgaz Dağı, karla kaplı görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi.

KARLA KAPLI ILGAZ'DAN MANZARALAR

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Geçen haftalarda etkili olan kar yağışıyla dağ, beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu.

Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi ViDEO

KAR KALINLIĞI 1 METRE

Bölgede kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis bulutları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ağaçlar ve elektrik direkleri üzerine yapışan kar kütleleri, güzel görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. Dağda etkili olan kar yağışı, havadan da görüntülendi.

HER MEVSİMİ AYRI GÜZEL

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Ilgaz'ın her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu söyledi.