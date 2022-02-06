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    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi

    Her mevsim ayrı güzellikler sunan Ilgaz, kış mevsiminde de adeta büyüledi.
    • AA
    • 06.02.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 14:06
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    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi

    Ilgaz Dağı, karla kaplı görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

    "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'ın karlı zirvesi havadan görüntülendi.

    KARLA KAPLI ILGAZ'DAN MANZARALAR

    Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

    Geçen haftalarda etkili olan kar yağışıyla dağ, beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu.

    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi ViDEO

    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi #1

    KAR KALINLIĞI 1 METRE

    Bölgede kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis bulutları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

    Ağaçlar ve elektrik direkleri üzerine yapışan kar kütleleri, güzel görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. Dağda etkili olan kar yağışı, havadan da görüntülendi.

    HER MEVSİMİ AYRI GÜZEL

    Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Ilgaz'ın her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi #2

    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi #3

    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi #4

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    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi #6

    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi #7

    Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz, havadan görüntülendi #8


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