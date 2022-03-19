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    Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

    Aydos Ormanı kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara dron ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 18:57
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    Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

    İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Anadolu Yakası’nın yüksek rakımlı noktalarından biri olan Aydos Ormanı, kar manzarası ile görenleri mest etti. Beyaza bürünen Aydos Ormanı’nda masalsı görüntüler ortaya çıktı.

    Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu eşsiz manzara dron havadan ile görüntülendi.

    Beyaza bürünen Aydos Ormanı ndan eşsiz görüntüler #1

    Beyaza bürünen Aydos Ormanı ndan eşsiz görüntüler #2

    Beyaza bürünen Aydos Ormanı ndan eşsiz görüntüler #3

    Beyaza bürünen Aydos Ormanı ndan eşsiz görüntüler #4

    Beyaza bürünen Aydos Ormanı ndan eşsiz görüntüler #5

    Beyaza bürünen Aydos Ormanı ndan eşsiz görüntüler #6

    Beyaza bürünen Aydos Ormanı ndan eşsiz görüntüler #7


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