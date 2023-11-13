Beyin yakan zeka testi: 10 saniyede 7 baykuşu kimse bulamıyor... Zeki insanların bile çözemediği bu optik illüzyonu bakalım siz çözebilecek misiniz? Resimde 7 adet baykuş saklı. 10 saniye içinde resimdeki 7 baykuşu bulan üstün zeka seviyesine sahip.

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Optik illüzyon, zekayı sınırlarını zorlayarak sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Uzmanlar, bu tür optik illüzyonların beyin aktivitesini artırarak bilişsel yetenekleri geliştirebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, görsel algıyı iyileştirerek problem çözme becerilerini güçlendirebileceği düşünülüyor.

Testteki 7 baykuş, bazen karmaşık arka planlar içinde gizlenmiş durumda. İddialara göre tüm baykuşları 10 saniyede bulabilenler üstün zeka seviyesine sahip olabilir.

Zekasıyla tanınan bireylerin dahi zorlandığı bir optik illüzyon testi, sosyal medyada ve internet platformlarında hızla yayıldı.

Peki siz, 10 saniyede bu 7 baykuşu bulabilecek misiniz?

Bu resimde toplamda 7 baykuş bulunuyor. 10 saniye içinde bu baykuşları bulmanız gerekecek.

Henüz bu testi başarıyla geçen olmadı. Bu yüzden zeki insanları bile zorlayan bu optik illüzyon testinde, sadece üstün zekalılar başarılı olabiliyor.

Siz hala 7 baykuşu bulamadınız mı? İşte resimde gizlenen 7 baykuş…