İstanbul Boğazı'nda ava çıkan balıkçılardan birinin oltasına yavru köpek balığı takıldı. Karada fotoğrafları çekilen balık bir süre sonra denize bırakıldı.

Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ise balıkçılar oltalarını Boğaz'a fırlattı.

Akşam saatlerinde Arif Köse, oltasındaki haretliliği fark ederek güçlükle çekmeye çalıştı.

Oltasına köpek balığı takıldı

Kısa sürede yüzeye çıkan 90 santim boyundaki yavru köpek balığını gören Köse, büyük şaşkınlık yaşadı.

Oltaya takılan balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğu belirlendi.

O anlar kamerada

Fotoğrafları çekilen balık, bir süre sonra tekrar denize bırakıldı.

DHA'nın aktarımına göre; o anlar cep telefonuna yansıdı.

Beykoz'da 90 santimlik köpek balığı yakalandı VİDEO



" İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık"

Arif Köse, "Ben her hafta sonu Beykoz Çubuklu'da balık tutmaya giderim hobi olarak. Bu hafta sonu da öyle gittik. İlk önce istavrit aldık sonra palamut balığı çektik. Yemli olarak olta atmaya başladım. İlk önce irice bir vatoz balığı aldık. Onu azat ettikten sonra tekrar oltamı attım. Sonrasında şiddetli şekilde vurmaya başladı olta. Bayağı bi zorluk yaşadım. En son su yüzeyine çıkınca köpek balığı olduğunu anladık.

Büyük bir sevinç ve heyecan oldu. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Etraftaki insanlar da bayağı bir heyecanlandılar. Köpek balığını zor da olsa kıyıya çıkardık. İğnelerinden kurtardıktan sonra birkaç hatıra fotoğrafı çektikten sonra doğasına bıraktık. Yaklaşık 90 santim boyunda, 5 kilogram civarındaydı. Camgöz olarak geçiyormuş cinsi. Gayet sağlıklı bir balıktı. 2019'dan beri balık tutarım. Boş bulunduğum zamanlarda hep giderim." ifadelerini kullandı.

























