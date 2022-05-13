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    Beykoz'un scooterlı dede'si Mehmet Ersöz, yaptıklarıyla şaşırtıyor

    İstanbul Beykoz'da yaşadığı mahallede 'scooterlı dede' olarak bilinen 74 yaşındaki Mehmet Ersöz, yardımseverliği ve çalışkanlığı ile görenlerin takdiririni topladı.
    • 13.05.2022 - 01:15
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    Beykoz'un scooterlı dede'si Mehmet Ersöz, yaptıklarıyla şaşırtıyor

    İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi’nde çağa ayak uydurarak işlerini elektrikli scooter ile halleden 74 yaşındaki Mehmet Ersöz ilgi odağı oldu.

    Mahallede 'sscooterlı dede' olarak bilinen Mehmet Ersöz, yardımsever ve çalışkan kişiliği ile dikkat çekiypr.

    Torunları için yaptığı teleferiği kullanıyor

    3 çocuğu ve 6 torunu olan Ersöz, torunları için teleferik de yapmış ama scooterla da teleferikle de vakit geçiriyor.

    Beykoz'un scooterlı dede'si Mehmet Ersöz, yaptıklarıyla şaşırtıyor - VİDEO

    Çocukların bozuk bisikletlerini tamir ediyor

    TRT Haber'in haberine göre; aynı zamanda mahalledeki tüm çocukların sevgisini kazanan Mehmet Ersöz, çocukların bozulan bisikletlerini tamir ediyor. Bisiklet tamirini büyük bir zevkle yaptığını söyleyen Ersöz, kendisini oyalayarak bununla hayatına renk kattığını ekliyor.

    Beykoz un scooterlı dede si Mehmet Ersöz, yaptıklarıyla şaşırtıyor #1

    Bahçesinde de boş durmuyor

    Sağlıklı ve dinç olmasını eşi, çocukları ve torunlarına bağlayan Ersöz, bahçesinde de çeşitli sebze ve meyveler yetiştiriyor.

    Ersöz, yakın yerlere elektrikli scooterla gidiyor ama uzak yerlere gitmek için de motosikletini kullanıyor.

    Beykoz un scooterlı dede si Mehmet Ersöz, yaptıklarıyla şaşırtıyor #2


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