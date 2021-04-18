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    Beylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı

    Beylerbeyi sahilinde üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında sıkışan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 17:48
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    Beylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesi Beylerbeyi sahilinde üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında kedi sıkıştı.

    Bildirilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelerek, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

    "CANLAR BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

    Beylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı VİDEO

    Beylerbeyi kedi kurtarma

    Beylerbeyi kedi kurtarma

    Beylerbeyi kedi kurtarma

    Beylerbeyi kedi kurtarma

    Beylerbeyi kedi kurtarma

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