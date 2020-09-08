Beylikdüzü'nde 21 yaşındaki genç, pandemi sürecinde 53 kilo verdi

Evde ve sokakta yaptığı sporla 117 kilodan 64 kiloya düşmeyi başaran genç, her şeyin bir fotoğrafla başladığını söyledi.

Özel bir günde çekilen fotoğrafını gördükten sonra kilo vermeye karar veren Barış Akyıldız, şubat ayında diyet ve spora başladı.

Spora başladığında 130 kilo olan Akyıldız'ın, kilo verme mücadelesi ise mart ayında getirilen koronavirüs tedbirlerine takıldı.

53 KİLO VERDİ

Pandeminin başında 117 kiloya kadar düşen Akyıldız, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapanması ile beraber park, bahçe, sokak ve yaşadığı evde spor yaparak mücadelesine devam etti.

Koronavirüs salgını süresi boyunca istikrarını bozmadan çalışan ve tam 53 kilo veren 21 yaşındaki Akyıldız, şu anda 64 kilo.

“İLK ÖNCE BU DURUMU OLUMSUZ OLARAK GÖRDÜM“

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan ve spor salonlarını kapanmasını ilk olarak olumsuzluk olarak gördüğünü söyleyen Akyıldız, “Sağlık problemlerim ortaya çıkmıştı. Onun için artık bir çözüm bulmam gerekiyordu. Kilo vermeye karar verdim. Şubat ayında başladım, ilk olarak 15 kilo verdim. Sonrasında pandemi dönemi geldi ve spor salonları kapandı. İlk önce bu durumu olumsuz olarak gördüm. Sonra düşündüm ve dışarıda spor yaparak daha da güzel hale getirebilirim dedim. Sporu dışarıda yaptım, kendimce bir diyet uyguladım.” dedi.

"OTURUP KİLO ALMAKTANSA, BUNU OLUMLU YÖNE ÇEVİRİP KİLO VEREYİM DEDİM"

Akyıldız, pandemi sürecinde evde oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vermeye başladığını ifade ederek, “Zor oldu ama zorluğu daha kolay aşabileceğimi düşündüm. Okullar, kafeler, her yer kapanmıştı. Bir yere gidemiyordum. Oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vereyim dedim. Zaten hiçbir yere çıkamıyoruz, genel olarak evdeyiz. Evde olduğumuz her dakikayı, boşta olduğum her dakikayı spor yaparak değerlendirdim. Genel olarak parklarda, sokaklarda, caddelerde yani yapılabilecek birçok yerde yaptım.” şeklinde konuştu.

“ŞU AN 64 KİLOYUM”

Sokağa çıkma yasaklarını eve aldığı kondisyon bisikleti ile değerlendirdiğini söyleyen Akyıldız, “Sokağa çıkma yasağının geldiği günlerde, eve kondisyon bisikleti aldım. Pandemi başlangıcında 128 kiloydum, şu an 64 kiloyum.” diye konuştu.

“SONUNDA BAŞARABİLDİM”

Akyıldız, “Çok iyi hissediyorum. En büyük etkeni sağlık oldu. Yürürken zorlanmıyorum, merdiven inip çıkarken yorulmuyorum veya giymek istediğim her şeyi rahatlıkla giyebiliyorum. Zaten herkes ilk gördüğünde şaşırdı. Hepsi gerçekten gurur duyuyorlar. Tebrik ediyorlar. Sonunda başarabildim.” ifadelerini kullandı.

“İSTEYİNCE YAPILAMAYACAK BİR ŞEY YOK”

İsteyince yapılamayacak bir şeyin olmadığını belirten Akyıldız, “Birçok kez diyet ve spor yaptım. 10 kilo verdim, 15 kilo aldım 20 kilo verdim 25 kilo aldım ama sonunda sabır ve azim ile başarabildim. İsteyince yapılamayacak bir şey yok. Herkes isteyince yapabilir. Önemli olan doğru anı bulmak ve değerlendirmek. Ne zaman yapabileceğimi hissettiysem o zaman başladım.” dedi.

“EN BÜYÜK ADIMI O FOTOĞRAF ATTI”

Özel bir günde çekildiği fotoğraf ile kilo vermeye karar verdiğini söyleyen Akyıldız, “Aslında bir ay içinde farklı farklı anlarda kafama yatmaya başladı. En son olarak özel bir günde çekildiğim fotoğrafta, çok rahatsız edici olduğumu fark ettim. Onun ardından en büyük adımı o fotoğrafla attım. Hemen spor salonuna yazıldım, diyete başladım.” şeklinde konuştu.