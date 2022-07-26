Beylikdüzü'nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan tartışma sonrasında sürücü otomobilini yayaların üzerine sürdü. Yaşanan olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı.

Kavga ettiği aracın ve yayaların üzerine aracı sürdü

Tartışma sonrasında sürücü otomobili diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı.

Eşi, sürücüye saldırdı

DHA'nın haberine göre, olay sonrasında yaralanan Selimi Kurt’un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Beylikdüzü'nde bir sürücü, aracını kavga ettiği diğer aracın ve yayaların üzerine sürdü VİDEO





















