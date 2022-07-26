Petrol
99.91
0.45%
Euro
18.1663
0.42%
Dolar
17.8773
0.11%
Altın
988.97
0.30%
Borsa
2545
0.32%
Bitcoin
385.434
1.20%
BTXN Coin
9.21
-7.34%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Beylikdüzü'nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü

    İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan tartışma sonrasında sürücü otomobilini yayaların üzerine sürdü. Yaşanan olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • 26.07.2022 - 23:30
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 23:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü

    Saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı.

    Kavga ettiği aracın ve yayaların üzerine aracı sürdü

    Tartışma sonrasında sürücü otomobili diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı.

    Eşi, sürücüye saldırdı

    DHA'nın haberine göre, olay sonrasında yaralanan Selimi Kurt’un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    Beylikdüzü'nde bir sürücü, aracını kavga ettiği diğer aracın ve yayaların üzerine sürdü VİDEO

    Beylikdüzü nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü #1

    Beylikdüzü nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü #2

    Beylikdüzü nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü #3

    Beylikdüzü nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü #4

    Beylikdüzü nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü #5

    Beylikdüzü nde trafikte kavga eden sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü #6


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı
    Medya

    Derin yırtmacıyla sınırları zorladı

    Mahir Ünal, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt verdi
    Gündem

    Mahir Ünal, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt verdi

    Görüş Bildir