Bir ailenin 6 yaşındaki Tommy isimli köpeği, tek başına kayak yaparak tüm dikkatleri üzerine topladı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Yaşam Vadisi'nde kayak yapan kişilerin arasında minik bir köpeğe de rastlandı.

KARIN TADINI KIZAKLA ÇIKARDI

Kızak üstüne oturan Tommy isimli köpek, sahibi tarafından bir tepeden aşağı doğru bırakıldı. Bir süre sonra ise Tommy ile beraber sahibi de aynı kızak üzerinde kaymaya başladı. Halinden memnun tavırlarıyla izleyenleri gülümseten köpek, bölgenin maskotu oldu.

O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü'nde köpeğin karda kayak keyfi VİDEO

