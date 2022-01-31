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    Beylikdüzü'nde köpeğin karda kayak keyfi

    Bir ailenin 6 yaşındaki Tommy isimli köpeği, tek başına kayak yaparak tüm dikkatleri üzerine topladı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:41
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    Beylikdüzü'nde köpeğin karda kayak keyfi

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Yaşam Vadisi'nde kayak yapan kişilerin arasında minik bir köpeğe de rastlandı.

    KARIN TADINI KIZAKLA ÇIKARDI

    Kızak üstüne oturan Tommy isimli köpek, sahibi tarafından bir tepeden aşağı doğru bırakıldı. Bir süre sonra ise Tommy ile beraber sahibi de aynı kızak üzerinde kaymaya başladı. Halinden memnun tavırlarıyla izleyenleri gülümseten köpek, bölgenin maskotu oldu.

    O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Beylikdüzü'nde köpeğin karda kayak keyfi VİDEO

    Beylikdüzü nde köpeğin karda kayak keyfi #1

    Beylikdüzü nde köpeğin karda kayak keyfi #2

    Beylikdüzü nde köpeğin karda kayak keyfi #3

    Beylikdüzü nde köpeğin karda kayak keyfi #4


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