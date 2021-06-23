Yasakların kalmasıyla birlikte düğün sezonuna başlayan Romanlar, müzik yasağıyla ilgili, "Bize 12'ye kadar eğlence yeter" dedi.

Türkiye'de yasakların kalkması ile başlayan normalleşme süreci Roman vatandaşları sevindirdi.

Beylikdüzü Yakuplu'da yaşayan vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla sokak düğünlerine yeniden başladı.

Roman düğününün yapıldığı Yakuplu Mahallesi'nde vatandaşlar, hem koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının kaldırılmaya başlanmasını hem de düğün için aynı anda kutlama yaptı.

SAAT 12 OLMADAN EĞLENCEYE SON VERDİLER

Davul ve zurna eşliğinde doyası oynayan Romanlar. saat 24.00 olmadan eğlenceye son verdi.

Beylikdüzü'ndeki Romanlar: 12'ye kadar eğlence yeter VİDEO



"BİZ ROMAN VATANDAŞLAR OLARAK BAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Saat 24.00’e kadar süren eğlencenin kendilerine yettiğini ifade eden İbrahim Çakmak, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizim düğünlerimizi yapmamıza izin verdiği yasakları kaldırdığı için. Biz Roman vatandaşları olarak başkanımızı destekliyoruz. Başkanımız iyi ki var düğünümüzü burada yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.





"BİZE SAAT 12'YE KADAR EĞLENCE YETİYOR"

Roman düğününe katılan Kemal Bilgili, “Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kısıtlamalar vardı. Düğün yasakları kalkınca bizim Romanlar da düğün yapmaya başladılar. Eskiden saat 5 ila 8 arasında düğünler bitiyordu. Biz bu durumdan hiç memnun değildik, organizasyona boşa para veriyorduk. Şimdi düğünler saat 12’ye kadar devam ediyor, eğleniyor hep birlikte oynuyoruz. Bize saat 12’ye kadar eğlence yetiyor.” dedi.