Beyoğlu’nda köpeklere saldıran kedi

Sokaktan geçen köpeklere saldıran 'Panter' isimli bir kedi, çevredeki esnaf tarafından zorlukla zapt edildi. Kedinin köpeklere saldırması, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 'Panter' isimli anne kedi, sahipleriyle sokakta gezen köpeklere saldırdı.

Otel girişinde bekleyen kedi, köpeklerin üzerine saldırarak sokaktan geçmelerine izin vermedi.

Esnaf zor zapt etti

DHA’nın haberine göre çevredeki esnaf saldırgan kediyi zor zapt etti.

Kedinin köpeklere saldırdığı görüntüler ise güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Beyoğlu'nda 'Panter' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı VİDEO

Cama rağmen sardırmaya devam etti

Görüntülerde kedinin köpekleri görür görmez saldırdığı, köpeklerin kediden kaçmaya çalıştığı, sahiplerinin de kendilerini korumaya çabaladığı görüldü.

Otel içinde tutulan saldırgan kedinin, aradaki cama rağmen köpeklere saldırmaya çalışması da dikkat çekti.