Beyoğlu'nda Rum lisesinden noel etkinliği

Beyoğlu'nda bulunan Özel Zoğrafyan Rum Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri noel yürüyüşü düzenleyip vatandaşlara yılbaşı çöreği dağıttı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel Zoğrafyan Rum Lisesi'nin geleneksel noel etkinliği okulun içinde başladı.

Rum Lisesi'nin öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve mezunları 'Kalanda' söyledi. Zoğrafyan liseliler, okulun bulunduğu sokaktan başlayarak Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nin bahçesine doğru yola çıktı.

Yol boyunca Kalanda söyleyen, öğrenci, öğretmen, veli ve mezunlara Noel Baba kıyafetli bir kişi de eşlik etti. Noel Baba kıyafetli kişi, çevredekilere yılbaşı çöreği ikram etti.

"İstiklal Caddesi'nde gerçekleştiriyorduk"

Özel Zoğrafyon Rum Lisesi Müdürü Yani Demircioğlu "12 senedir gerçekleştirdiğimiz, geleneksel noel etkinliğimizi gerçekleştirdik. Eski yıllarda ev ev dolaşılıp karşılık veya hayır için para toplanılırdı. Şimdi Rumlar azalması nedeniyle bu etkinliği vatandaşlarla kutlama kararı aldık. Kendilerine yılbaşı çörekleri dağıttık. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştiriyorduk. Son 2 senedir, yasaklar neticesinde ara sokaklarda geleneği devam ettiriyoruz. İzin veren tüm makamlara teşekkürü borç biliyoruz. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, mezunlar ve yurt dışındaki dostlarımız ve mezunlarımız da bu geleneğe katılıyor. Görenler büyük saygı gösteriyor. Az da olsa bazen trafiği engellemiş oluyoruz yine de herkes gülümsüyor." dedi.

"Bayramın coşkusunu böyle sıcak bir şekilde yaşamak çok güzel"

Katılımcılardan olan Maria Bakalopulos ise, "Bizim noelimiz aslında yarın ama her sene 1 gün öncesinden etkinlik düzenleniyor. Okuldan başlayıp kiliseye kadar geliniyor. Kalanda söylüyorlar. Bayram ve coşkusunu böyle sıcak sıcak yaşamak o ambiyansı yaratmak gerçekten çok güzel." diye konuştu.