Beyşehir Gölü buz tuttu

Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi nedeniyle gölün kıyı kesimleri buzla kaplandı.

Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösterdi.

Bunun bir yansıması, Beyşehir Gölü'nde ortaya çıktı. 650 kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün kıyı kesimleri buzla kaplandı.

GÖLÜN KIYI KESİMLERİ BUZ TUTTU

İçerişehir ve Çiftlik mahallelerinde balıkçı limanı çevresi buz tuttu. Balıkçılar, kalın buz parçalarını kırarak göle açılmaya çabaladı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü buz tuttu FOTO GALERi

Beyşehir'de gece hava sıcaklığı değerleri eksi 8-10 derece arasında seyrediyor. Olumsuz hava koşulları balıkçıları etkiledi.

Motorlu tekneleri buzların arasında kalan balıkçılar ava çıkamadı. Bir balıkçı, tekne üzerinde görüntülendi.