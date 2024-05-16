Beyşehir Gölü kıyısındaki yavru leylekler yumurtalarından çıkmaya başladı
AA

Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Leylekler Vadisi olarak anılan bölgede leyleklerin yaşamı oldukça ilgi çekiyor.

Çok sayıda leylek yuvası bulunan bölgede, her yuvanın başında ebeveyn leyleklerden biri gün boyu beklerken diğeri avlanmaya gidiyor.

Huzur veren görüntüler oluşuyor

Yavrular ise gün boyu etrafı meraklı gözlerle izliyor.

Alanda bulunan kuş gözlem kulesi, ziyaretçilere leylek yuvalarını yakından görme imkanı sunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)