Beyşehir Gölü kıyısındaki yavru leylekler yumurtalarından çıkmaya başladı

AA
Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve Leylekler Vadisi olarak anılan bölgede leyleklerin yaşamı oldukça ilgi çekiyor.
Çok sayıda leylek yuvası bulunan bölgede, her yuvanın başında ebeveyn leyleklerden biri gün boyu beklerken diğeri avlanmaya gidiyor.
Huzur veren görüntüler oluşuyor
Yavrular ise gün boyu etrafı meraklı gözlerle izliyor.
Alanda bulunan kuş gözlem kulesi, ziyaretçilere leylek yuvalarını yakından görme imkanı sunuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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