Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılılar, açıklardaki buz tabakasının erimeye başlamasının ardından yeniden işe koyuldu.

Beyşehir Gölü'nün ocak ayında aşırı soğuklar sebebiyle donmasının ardından avlanma faaliyetlerine geçici olarak ara veren balıkçılar, lodoslu havanın etkisiyle açıklarda buz tabakasının erimesiyle "vira bismillah" dedi.

YÜZLERCE METRE TEKNE GEÇİŞ YOLU AÇTILAR

Kıyı kesiminin buzla kaplı olması nedeniyle balıkçılar, teknelerine yol açabilmek için seferber oldu. Buz tabakasını kırarak limandan açığa kayıkların ulaşımını sağlayan yüzlerce metre "tekne geçiş yolu" açan balıkçılar, açıkta önceden serdikleri ağları topladı. Balıkçılar, avladıkları balıklarla limanlarına aynı yoldan dönüş yaptı.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeniden ava çıktı - FOTO GALERİ

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeniden ava çıktı - VİDEO

"SABAH AKŞAM BUZ KIRDIK"

Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, gölün donması üzerine balıkçılık faaliyetlerine ara verdiklerini hatırlattı.

Lodosun ardından gölün açıklarında buz tabakasının eridiğini anlatan Erdoğan, "Kıyı kesimlerdeki buzları hummalı bir şekilde yürüttüğümüz mücadele sonucu kırdık, yol açtık. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yol oldu. 8-10 arkadaşla iki gün sürdü, sabah akşam buz kırdık. Teknelerimizi açık yerlere ulaştırdık. Balık avına başladık ama buzların altında kalan ağlarımız çok zarar görmüş, buzlar ağlarımızı dürmüş, yıpratmış." diye konuştu.

"SUYUMUZ BİTMESİN YETER"

Balıkçı Uğur Uyanık da 30-35 günlük aradan sonra av dönüşü hasılatın düşük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şükür, akmasa da damlıyor. İlk gün siftahını yaptık. Gölün durumu iyi, suyumuz yükseliyor. Bereket olacak inşallah, temennimiz o. Zorlu şartlarda balıkçılık yapıyoruz. Ben ağlarımı buzların arasından kurtardım ama çöpe atan meslektaşlarımız var. Bitmiş serveti, onlar için de kolay değil. Temennimiz bundan sonraki yılların da bereketli olması, suyumuz bitmesin yeter."





"AĞLARIN HEPSİ BİRBİRİNE GİRMİŞ"

Balıkçı Ahmet Erdoğan da özlemle bekledikleri avlanmaya yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Göldeki ağları bulma konusunda tereddütleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ya da yırtıldı mı yırtılmadı mı bunun tahminlerini yapıyorduk. Şükür ağları bulduk ama hepsi birbirine girmiş, yıpranmış, bildiğiniz halat gibi olmuş. Ağlarımızı toplamaya vakit bulamadık, göl donmayacak gibiydi. Böyle bir kış olacağı kimsenin aklına gelmedi ki." ifadelerini kullandı.