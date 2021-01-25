Beytüşşebaplı çocuklar, leğen ve tahtayla karda kaydı

1 haftadır yağan karın etkisiyle buz tutan yolların keyfini çocuklar çıkardı. Beytüşşebap'ta leğen ve tahta parçası kullanan çocuklar, kayak yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da evlerinin çatılarında biriken karları temizledi.

KENDİ İMKANLARIYLA KAYDILAR

Pandemi nedeniyle okullarından uzakta, EBA üzerinden eğitim gören çocuklar, karın kapladığı yokuşlu sokaklarda, evlerinden getirdikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek arkadaşlarıyla saatlerce kayarak eğlendi.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Malzemeleri olmamasına rağmen mevcut ev eşyaları ile karın kayfini çıkaran çocuklar, neşe dola vakit geçirdi.

OKULLARIN BİR AN ÖNCE AÇILMASINI İSTİYOR

Buz pistine çevirdikleri sokaklarda kayak yapan çocuklardan Ecrin Adıyaman, okulların kapalı olması nedeniyle evlerinde çok sıkıldıklarını ve karın yağmasıyla sokaklara çıkıp kayak yaptıklarını söyledi. Ecrin, okulunu da çok özlediğini ve bir an önce açılmasını istediğini söyledi.





















