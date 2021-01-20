Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

ARAÇLAR KAYBOLDU

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede sürücüler, kardan görünmez hale gelen araçlarının üzerindeki ve çevresindeki karları, bölge halkı da çökme tehlikesine karşı evlerinin çatısındaki karları kürekle temizledi.

Belediye ekipleri ise ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İLÇEYE BAĞLI KÖYLERE ULAŞIM KAPANDI

İlçeye bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu da kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.





















