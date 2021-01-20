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    Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 13:19
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    Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

    ARAÇLAR KAYBOLDU

    Beyaz örtüyle kaplanan ilçede sürücüler, kardan görünmez hale gelen araçlarının üzerindeki ve çevresindeki karları, bölge halkı da çökme tehlikesine karşı evlerinin çatısındaki karları kürekle temizledi.

    Beytüşşebap ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu #1

    Belediye ekipleri ise ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

    Beytüşşebap ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu #2

    İLÇEYE BAĞLI KÖYLERE ULAŞIM KAPANDI

    İlçeye bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu da kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

    Beytüşşebap ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu #3

    Beytüşşebap ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu #4

    Beytüşşebap ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu #5

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    Beytüşşebap ta kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu #8

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