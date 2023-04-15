Beytüşşebap'ta sel sonrası dev şelale oluştu Şırnak'ta günlerdir etkili olan yağış şelalenin debisini yükseltirken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyü yakınlarındaki 40 metre yükseklikteki dev şelalenin yağmur yağışı sonrası debisi yükseldi.

Günlerdir aralıksız yağan yağmur sonrası pınarlardan akan su fazla olunca şelale de coştu.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeye vatandaşların akını oldu. İlçe merkezinin yanı sıra bir çok köyden şelaleyi görmek için gelenler gün boyu fotoğraflar çekmeye başladı.

Şaban Gükçe isimli vatandaş arkadaşlarıyla beraber fotoğraflar çekmek için şelaleye geldiklerini söyledi.

"Bu vakitlerde bir başka güzel oluyor"

Gükçe, şunları söyledi: