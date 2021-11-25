Biber gazı taşımak veya kullanmak suç mu 2021

Kendi minik ama etkisi büyük olan biber gazı kullanımı Türkiye'de yasak mı değil mi merak ediliyor. Peki biber gazı taşımak veya kullanmak suç mu, yasal mı? İşte yanıtı...

Deriyi tahriş ederek göz, burun, ağız ve solunum yollarında yanmaya, acıya yol açan biber gazı, yakın mesafeden maruz kalan kişiyi 30-45 dakika arasında etkisiz hale getirebiliyor.

Türkiye'de satışı yasak olan biber gazı, av malzemeleri satan yerlerden ya da pasajlardan temin edilebiliyor. Ancak kanunlara göre biber gazı ile işlenmiş bir suç, silahla işlenmiş gibi sayılabiliyor.

Toplumsal şiddet olaylarının yaşanmasıyla birlikte duyulan güvenlik ihtiyacı, “biber gazı kullanmak veta taşımak suç mu” sorusunu akıllara getirdi.

Özellikle kadınların kendilerini korumak adına yanlarında bulundurmak istedikleri göz yaşartıcı spreylerin yasak olup olmadığı tartışmalı.

Vatandaşlar, kapkaç, taciz ve saldırı gibi olaylardan kendilerini korumak için biber gazı taşımanın yasal dayanağını araştırıyor. Peki Türkiye’de biber gazı yasak mı? Biber gazı taşımak suç mu? İşte ayrıntıları…

BİBER GAZI TAŞIMAK SUÇ MU?

Kanunda net bir şekilde biber gazı ya da göz yaşartıcı sprey kullanımı ile ilgili yasak maddesi bulunmamaktadır. Bu nedenle biber gazı yasaktır ya da biber gazı kullanmak suçtur denilemez. Fakat farklı kanun maddelerinin düzenlediği farklı konular da dikkate alınmalıdır. Bu da biber gazının nasıl kullanıldığı ile ilgili soruları ortaya çıkarmaktadır.

Biber gazı kasten yaralama ve zarar vermeye yönelik kullanıldığında ve caydırıcı sınırı aştığında silah olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle biber gazı yasal mı sorusuna farklı yorumlar getirilebilir.

AŞAYİŞ DAİRESİ’NİN YANITI

Çoğunlukla 'dünyanın en acı biberi' diye bilinen kırmızı Şili biberinden üretilen biber gazıyla alakalı bir vatandaşın, "Biber gazı kullanmak veya taşımak yasal mıdır?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır." denildi.